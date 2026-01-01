Robaron elementos de baño y cocina en una vivienda en construcción

Alvear

11 de Octubre - Un hombre de 36 años denunció un robo en una vivienda en construcción ubicada en la intersección del Callejón Cáceres y Uspallata.

El hecho fue advertido el domingo, alrededor de las 23:00 horas, cuando el propietario se presentó en el inmueble y constató que personas desconocidas habían ingresado tras violentar una de las ventanas traseras.

Del lugar sustrajeron una mochila de inodoro, un vanitory con grifería monocomando, un termotanque de 40 litros y grifería de cocina. Además, los autores provocaron daños en una ducha antes de retirarse.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que interviene para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Ilustrativa