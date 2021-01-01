Productores reclaman respuestas y le piden definiciones a Molero

Alvear

10 de Octubre - El sector agroindustrial de General Alvear convocó a una concentración frente al Municipio para reclamar respuestas del intendente Alejandro Molero y de los funcionarios responsables de las áreas vinculadas a la actividad agrícola.

Bajo la consigna “Alvear no se rinde”, la convocatoria pone sobre la mesa una serie de reclamos que preocupan a los productores del departamento, como la continuidad de la lucha antigranizo, la vigencia del Fondo Compensador Agrícola y la situación de quienes sufrieron daños por las heladas registradas antes del 21 de septiembre.

La principal exigencia apunta al jefe comunal, a quien le piden que tome postura frente a estos temas y dé respuestas a un sector que considera fundamental para la economía local. La actividad agrícola y agroindustrial tiene un peso histórico en General Alvear y atraviesa dificultades que repercuten no solo en los productores, sino también en el empleo y el movimiento económico del departamento.

La concentración está prevista para el martes 13, a las 10:00 horas, frente al edificio municipal, donde además se informará a los vecinos de la zona. Desde la convocatoria plantean la necesidad de conocer qué gestiones se están realizando y cuál es la posición del Gobierno local ante los reclamos.

El mensaje de los convocantes también pone el foco en la defensa de la tierra y el agua como recursos indispensables para producir alimentos saludables.

"La pregunta que atraviesa el reclamo es concreta: ¿qué postura va a tomar el Municipio frente a las demandas del sector agroindustrial alvearense y qué respuestas recibirán los productores afectados?", señaló la Profesora Mónica Escalante, en diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche.

Foto: Archivo