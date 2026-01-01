Volcó una camioneta en la Ruta 143: sus tres ocupantes resultaron ilesos

Sunday, 11 De October De 2026
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El hecho fue protagonizado por una Toyota Corolla Cross que circulaba de sur a norte. Por motivos que se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre la banquina este, donde quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas.
Personal de Policía Vial intervino en el lugar y asistió al conductor y a sus dos acompañantes, quienes no presentaron lesiones.
Según se informó, el dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó resultado negativo: 0,00 gramos por litro de sangre.