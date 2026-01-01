Volcó una camioneta en la Ruta 143: sus tres ocupantes resultaron ilesos

Noticias

10 de Octubre - Un siniestro vial se registró este sábado 10 de octubre, alrededor de las 18:10 horas, en la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 567, en San Rafael.

El hecho fue protagonizado por una Toyota Corolla Cross que circulaba de sur a norte. Por motivos que se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre la banquina este, donde quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas.

Personal de Policía Vial intervino en el lugar y asistió al conductor y a sus dos acompañantes, quienes no presentaron lesiones.

Según se informó, el dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó resultado negativo: 0,00 gramos por litro de sangre.