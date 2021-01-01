Los Nihuiles: cuestionan la concesión y piden participación del sur mendocino

Alvear

10 de Octubre - La situación de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles suma interrogantes. A la discusión por el futuro de la concesión se agrega otro dato preocupante: dos de las cuatro centrales permanecen fuera de servicio desde el año pasado, luego de los daños ocasionados por una fuerte tormenta.

En diálogo con "Ladran Sancho", el dirigente Jorge Difonso puso en duda la forma en que se está llevando adelante el proceso para definir quién estará a cargo de las centrales durante los próximos años. Entre sus principales planteos, reclamó transparencia, mayor información y participación de los usuarios y de los municipios del sur de Mendoza.

Difonso recordó que la concesión anterior estuvo vigente durante tres décadas y que, tras su vencimiento y una prórroga otorgada por el Gobierno provincial, la administración de las centrales quedó en manos de una empresa estatal, que luego subcontrató a otro grupo empresario para continuar con la gestión mientras se avanza hacia una nueva licitación.

Uno de los puntos que cuestionó es el cumplimiento de los plazos previstos por la legislación provincial. Según explicó, el procedimiento para seleccionar al nuevo concesionario debía iniciarse con al menos 24 meses de anticipación, algo que —sostuvo— no habría ocurrido.

Para el dirigente, el debate no debería limitarse a una cuestión administrativa. El futuro de Los Nihuiles también tiene consecuencias para la actividad económica y el costo de la energía en el sur mendocino.

En ese sentido, reclamó que los usuarios del servicio eléctrico y los municipios de la región puedan intervenir en el proceso a través de una audiencia pública. El objetivo, planteó, es que las empresas de la zona cuenten con energía disponible para desarrollar su actividad y que el costo del servicio no termine convirtiéndose en un obstáculo para la producción.

Con dos centrales fuera de servicio y una nueva concesión por definir, la discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿qué participación tendrá el sur mendocino en una decisión que puede tener impacto directo sobre su desarrollo?