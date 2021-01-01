Fin de semana con música, teatro y cine en Alvear

Alvear

9 de Octubre - La Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear propone una agenda cultural para este fin de semana, con espectáculos musicales, teatro y funciones cinematográficas en el Teatro Antonio Lafalla.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear propone una agenda cultural para este fin de semana, con espectáculos musicales, teatro y funciones cinematográficas en el Teatro Antonio Lafalla.

El sábado 10 de octubre, a las 21, se presenta del Festival Nacional de Orquestas: “Cosecha Sinfónica”, una propuesta que reúne cerca de 60 jóvenes músicos de distintos puntos del país. El espectáculo contará con la participación de la Orquesta Chardonnay y la Orquesta Malbec. La actividad es organizada por la Orquesta Filarmónica de General Alvear y Alas del Viento.

El domingo será el turno de “Palabra Plena”, del reconocido psicoanalista Gabriel Rolón, con funciones a las 19 y 21.30, una oportunidad para reflexionar, emocionarse y acercarse a diferentes aspectos de la vida y los vínculos humanos a través de la palabra.

Por otra parte, la cartelera del cine ofrecerá funciones todo el fin de semana, con las películas Cars, a las 18.30 horas, y Pepita la Pistolera, a las 21.30 horas, para disfrutar de diferentes propuestas en la pantalla grande.

La directora de Cultura, Viviana Giaccaria, destacó la importancia de mantener una programación cultural diversa, que promueva el encuentro, fomente la participación y acerque distintas propuestas artísticas y culturales a la comunidad.

Las entradas para los espectáculos y cine se encuentran disponibles en boletería y a través de la web: cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar..