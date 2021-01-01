Refuerzan las tareas preventivas ante posibles lluvias intensas

Alvear

9 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear avanza con trabajos de mantenimiento para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

La Municipalidad de General Alvear avanza con trabajos de mantenimiento para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

En el barrio Alimentación se ejecutó un nuevo colector pluvial que se conecta con el colector Marzolina, con el objetivo de optimizar la evacuación del agua y evitar la sobrecarga del sistema de cunetas.

Las tareas se complementan con trabajos de limpieza y mantenimiento para retirar obstrucciones y favorecer el drenaje. Las intervenciones se desarrollan de manera conjunta con AYSAM e Irrigación.

Además de las tareas de mantenimiento, es fundamental la colaboración de los vecinos para mantener limpias las acequias y los espacios públicos, contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema de desagües.