Con nueve sedes y 450 personas involucradas, Mendoza avanza en la organización de los Juegos Binacionales 2026

Deportes

8 de Octubre - La provincia se prepara para recibir, del 9 al 15 de noviembre, a jóvenes deportistas de Argentina y Chile. El Comité Organizador Local está integrado por 20 personas y trabaja junto a las nueve federaciones deportivas, universidades, pasantes, voluntarios y equipos de apoyo.

La Subsecretaría de Deportes de Mendoza continúa avanzando con la organización de la XXVII edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que se desarrollarán en la provincia del 9 al 15 de noviembre.

En una nueva reunión de trabajo, se presentó formalmente el esquema de organización que tendrá a su cargo el desarrollo de uno de los principales encuentros deportivos juveniles de integración entre Argentina y Chile.

El Comité Organizador Local (COL) está integrado por 20 personas y cuenta con responsables de las distintas áreas que intervienen en el evento. A este equipo se suman los representantes de las nueve federaciones deportivas que participarán de la competencia, además de los distintos grupos que tendrán responsabilidades durante las jornadas de los Juegos.

La coordinación general está a cargo de Alejandro Benito, quien encabeza el trabajo operativo junto con los equipos de la Subsecretaría de Deportes y los diferentes actores involucrados en la organización.

Los Juegos se desarrollarán en nueve sedes deportivas y comprenderán las disciplinas de atletismo, básquetbol, balonmano, natación, ciclismo, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol.

Un equipo de 450 personas

Uno de los aspectos que refleja la dimensión de los Juegos es la cantidad de personas que estarán involucradas en su realización.

A los integrantes del Comité Organizador Local se sumarán los oficiales de apoyo de la delegación de Mendoza, alrededor de 280 pasantes provenientes de distintas universidades de la provincia y voluntarios que colaborarán en diferentes áreas.

En total, serán aproximadamente 450 personas trabajando en la organización y desarrollo de los Juegos, desde las tareas de coordinación y logística hasta la atención de las delegaciones, el funcionamiento de las sedes y el acompañamiento de las competencias.

“Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que están trabajando en la organización de estos Juegos. Hay muchísima gente detrás y cada uno desde su lugar está haciendo un aporte fundamental para que Mendoza pueda llevar adelante este desafío”, señaló el director de Alto Rendimiento de la Subsecretaría de Deportes, Mauricio Ginestar.

El funcionario destacó además la importancia del trabajo articulado entre los distintos sectores que participan de la organización.

“Esto no lo hace una sola persona ni un solo equipo. Lo hacemos entre todos. Por eso es tan importante esta instancia de organización, porque necesitamos que cada área conozca su responsabilidad y que podamos trabajar coordinadamente”, afirmó.

Ginestar remarcó que ser sede de los Binacionales representa una responsabilidad para Mendoza, pero también una oportunidad para generar una experiencia deportiva y de integración para los jóvenes participantes.

“Estamos organizando un evento que tiene una gran dimensión y que nos va a permitir mostrar a Mendoza, pero también generar una experiencia deportiva muy importante para los jóvenes que van a participar”, sostuvo.

Una competencia de integración

Los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor reunirán a las delegaciones Argentinas de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba y de las regiones chilenas Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule.

La competencia reúne cada año a jóvenes deportistas de ambos países y constituye un espacio de integración que trasciende lo estrictamente deportivo.

Con el inicio cada vez más cerca, los equipos continúan trabajando en la planificación de cada detalle para recibir a las delegaciones, garantizar el funcionamiento de las nueve sedes y desarrollar una nueva edición de los Juegos Binacionales, que tendrá a Mendoza como escenario.

Fuente: Prensa Gobernación