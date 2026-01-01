Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: tres equipos pasan al coloquio

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8 de Octubre - Son tres los proyectos que se encaminan a dar vida a la puesta en escena de la fiesta mayor de nuestra provincia a realizarse los días sábado 6 y domingo 7 de marzo.

Se dieron a conocer las propuestas que participarán en la final del Concurso Público para la propuesta de guion, con su correspondiente síntesis argumental incluida, de realización de la escenografía, de la dirección artística general, de la dirección audiovisual, de la puesta en escena, del desarrollo técnico y del equipo artístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, declarada, según la Ley 6973, Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza.

Finalizadas las etapas de recepción de proyectos, el jurado -luego de debatir- se expidió y comunicó las propuestas que pasarán al coloquio para definir la que realizará la puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

Las propuestas

Vendimia de una misma raíz. Guion: Claudia Nidia Guzmán, Néstor Alberto, Giménez Celi. Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.

Vendimia eterna. Guion: Mercedes Fernández. Dirección: Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero.

El alma de esta tierra. Guion: Rafael Golondrina Ruiz. Dirección: Gaspar Tello.

Los coloquios, que permitirán definir qué equipo realizarán el Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, están abiertos al público y se desarrollarán el domingo 8 de noviembre en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.

El jurado

Subsecretaría de Cultura

Mirta Adela Barroso, Área Historia y antropología

Néstor Sebastián Ladrón de Guevara, Área Artística

Walter Alfredo Ahumada, Área Técnica

Rogelio Alberto Aguilera, escritor referente

Mauricio Martín Funes Zaina, Argentores

Patricio José Pina, Sector Audiovisual

Héctor Osvaldo Rosas, Representante de los Departamentos

Stella Maris Laborde, Corenave y Covinave.

Jerónimo Machín, Facultad de Arte y Diseño UNCuyo

Walter Hugo Neira, Ex Directores de Fiestas Nacionales de la Vendimia.

Sector turístico

Marcelo Eloy Montenegro, Emetur

Jorge Eduardo Corrales, Turismo y Territorio

Infraestructura de la Provincia e Higiene y Seguridad

Pablo Gustavo Gantuz, Subsecretaría de Infraestructura

María de los Ángeles Bravo, Higiene y Seguridad

Gabriela Patricia Juárez, Discapacidad

Asociaciones y/o sindicatos

Alejandro Alberto Conte, AAAyA

Asociaciones de Danza:

Enzo Fabián De Lucca, ACMPD

Diego Alejandro Leiva Paredes, AMPD

Ana Laura Ortolani, Soñarte

Dante Hilario Aveiro, Uco Hue.

Asociaciones de Música:

Juan Ignacio Rojas Vergara, MIMM

Zaharay Graciela Ortega, AMC

Cristian Alejandro Arce, ex productores fiestas nacionales de la Vendimia.