Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: tres equipos pasan al coloquio

Friday, 9 De October De 2026
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Se dieron a conocer las propuestas que participarán en la final del Concurso Público para la propuesta de guion, con su correspondiente síntesis argumental incluida, de realización de la escenografía, de la dirección artística general, de la dirección audiovisual, de la puesta en escena, del desarrollo técnico y del equipo artístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, declarada, según la Ley 6973, Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza.
Finalizadas las etapas de recepción de proyectos, el jurado -luego de debatir- se expidió y comunicó las propuestas que pasarán al coloquio para definir la que realizará la puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.
Las propuestas
Vendimia de una misma raíz. Guion: Claudia Nidia Guzmán, Néstor Alberto, Giménez Celi. Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.
Vendimia eterna. Guion: Mercedes Fernández. Dirección: Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero.
El alma de esta tierra. Guion: Rafael Golondrina Ruiz. Dirección: Gaspar Tello.
Los coloquios, que permitirán definir qué equipo realizarán el Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, están abiertos al público y se desarrollarán el domingo 8 de noviembre en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.
El jurado
Subsecretaría de Cultura
Mirta Adela Barroso, Área Historia y antropología
Néstor Sebastián Ladrón de Guevara, Área Artística
Walter Alfredo Ahumada, Área Técnica
Rogelio Alberto Aguilera, escritor referente
Mauricio Martín Funes Zaina, Argentores
Patricio José Pina, Sector Audiovisual
Héctor Osvaldo Rosas, Representante de los Departamentos
Stella Maris Laborde, Corenave y Covinave.
Jerónimo Machín, Facultad de Arte y Diseño UNCuyo
Walter Hugo Neira, Ex Directores de Fiestas Nacionales de la Vendimia.
Sector turístico
Marcelo Eloy Montenegro, Emetur
Jorge Eduardo Corrales, Turismo y Territorio
Infraestructura de la Provincia e Higiene y Seguridad
Pablo Gustavo Gantuz, Subsecretaría de Infraestructura
María de los Ángeles Bravo, Higiene y Seguridad
Gabriela Patricia Juárez, Discapacidad
Asociaciones y/o sindicatos
Alejandro Alberto Conte, AAAyA
Asociaciones de Danza:
Enzo Fabián De Lucca, ACMPD
Diego Alejandro Leiva Paredes, AMPD
Ana Laura Ortolani, Soñarte
Dante Hilario Aveiro, Uco Hue.
Asociaciones de Música:
Juan Ignacio Rojas Vergara, MIMM
Zaharay Graciela Ortega, AMC
Cristian Alejandro Arce, ex productores fiestas nacionales de la Vendimia.