Alvear fortalece sus vínculos educativos internacionales con un intercambio junto a estudiantes colombianos

Alvear

8 de Octubre - El intendente Alejandro Molero y el director de Educación José Morán recibieron este jueves en la Intendencia a la delegación de la Universidad de la Costa de Colombia, integrada por seis estudiantes y una docente, que llegaron a General Alvear participando de un encuentro de intercambio de experiencias con estudiantes de las carreras dependientes de la Dirección de Educación de la Municipalidad.

La propuesta busca fortalecer los vínculos de cooperación internacional y generar espacios de aprendizaje, intercambio cultural y conocimiento entre estudiantes de ambos países.

La profesora Erica Guzmán, docente y especialista en logística de la Universidad de la Costa, destacó la importancia de este encuentro y señaló que para los estudiantes colombianos “ha sido una experiencia muy enriquecedora”, especialmente porque “han conocido la cultura, han podido estar en empresas y conocer el tejido empresarial de General Alvear”.

En este sentido, remarcó que estos espacios permiten a los jóvenes “expandir un poco más la mente y darse cuenta de que, a pesar de que incluso hablamos el mismo idioma, hacemos cosas diferentes y que podemos interactuar de mejor manera”.

Guzmán explicó además que este intercambio forma parte del programa Retos, una iniciativa de la Universidad de la Costa que promueve el trabajo de los estudiantes junto a empresas de distintos países.

“Específicamente venimos desde el año pasado trabajando con empresas de Argentina, en donde ellos le hacen un estudio de mercado para poder llevar sus productos a Colombia”, explicó la docente, y agregó que el proyecto ya lleva dos semestres de trabajo conjunto.

Por su parte, el director de Educación de General Alvear, José Morán, destacó la importancia de generar este tipo de vínculos internacionales para ampliar las oportunidades de los estudiantes locales.

“Generar nuevos lazos con distintos países nos permite tener una mirada distinta”, señaló Morán, quien también agradeció especialmente la presencia de la docente colombiana y el trabajo realizado para concretar esta experiencia.

El encuentro entre la Universidad de la Costa y la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear representa así una nueva instancia de cooperación internacional y una oportunidad para seguir ampliando las experiencias educativas de los jóvenes del departamento.