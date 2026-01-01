AJEDREZ: Camilo Lieby brindó simultáneas en la Feria del Libro de Malargüe

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8 de Octubre - El joven MN alvearense enfrentó a 15 tableros en el marco de la tradicional feria del libro en el vecino departamento.

El pasado martes, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria del Libro en el departamento de Malargüe, donde el taller de Ajedrez del Colegio San José, tuvo su Stand, y el Maestro Nacional Camilo Lieby, a modo de exhibición, realizó una sesión de simultáneas, enfrentando a 15 jugadores de todas las edades.

Si bien el resultado fue positivo, con todas victorias para el alvearense, lo importe fue colaborar con la visibilizad que se le dio a una actividad que desde hace años llevan adelante los profesores Javier Jaque y Fabricio Rivero, en el lugar.