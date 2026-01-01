AJEDREZ: Sebastián Lieby expuso sobre Ajedrez Educativo en la Feria del Libro

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7 de Octubre - El alvearense fue parte del Staff de expositores en la Feria del Libro de Malargüe.

Este martes, el Profesor Sebastián Lieby, coordinador del Sur Provincial del programa de Ajedrez Educativo perteneciente a la Coordinación de Educación física de la Dirección General de Escuelas, y coordinador de la Escuela Municipal de General Alvear, expuso “La importancia del ajedrez educativo como herramienta pedagógica”, ande decenas de espectadores.

La actividad, se llevó a cabo en el escenario principal de la Feria del Libro 2026, en el centro cultural y polideportivo Municipal “Malal Hue”, en la Ciudad de Malargüe y fue organizada por el taller de Ajedrez del Colegio San José, a cargo de los Profesores Fabricio Rivero y Javier Jaque.