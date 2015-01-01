Alvear

Presentarán el libro: “Historias Indebidas”

7 de Octubre - La directora de Cultura, Viviana Giaccaria, junto a la escritora alvearense Lelia Musa, invitaron a participar de la presentación de su libro “Historias Indebidas”, una propuesta que busca acercar la literatura local a los lectores y generar un espacio de encuentro en torno a la palabra y la producción de autores de nuestro departamento.