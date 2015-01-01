Presentarán el libro: “Historias Indebidas”

Thursday, 8 De October De 2026
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La directora de Cultura, Viviana Giaccaria, junto a la escritora alvearense Lelia Musa, invitaron a participar de la presentación de su libro “Historias Indebidas”, una propuesta que busca acercar la literatura local a los lectores y generar un espacio de encuentro en torno a la palabra y la producción de autores de nuestro departamento.
La actividad se realizará el jueves 8 de octubre, a las 20 horas, en Casa Salonia, con entrada libre y gratuita. Será una oportunidad para conocer esta nueva obra de Lelia Musa y compartir junto a la autora una jornada dedicada a la literatura y la cultura local