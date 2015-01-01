Un camión terminó en un canal tras volcar en calle Centenario

Alvear

7 de Octubre - Un camión Ford 7000 terminó parcialmente dentro de un canal luego de protagonizar un siniestro vial en calle Centenario, entre calles 5 y 6.

El hecho ocurrió cuando el vehículo circulaba hacia el oeste y, por causas que son materia de investigación, habría sufrido un desperfecto en el sistema de dirección. El conductor perdió el dominio del rodado y se produjo el vuelco, quedando el camión en el costado sur de la calle, parcialmente dentro de un canal.

El conductor, identificado de 55 años, fue sometido a un dosaje de alcoholemia que arrojó 0,00 g/l y no presentó lesiones.

En tanto, dos acompañantes fueron trasladados por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Enfermeros Argentinos para recibir asistencia médica. A uno se le realizó además una tomografía.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14°, personal de Policía Científica y Policía Vial Zona Sur.