Promueven el cuidado de la salud mental con la campaña “Nariz Turquesa”

Alvear

6 de Octubre - En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, el Hospital Enfermeros Argentinos lleva adelante la campaña “Nariz Turquesa, más allá de una sonrisa”, una propuesta de prevención y concientización que busca acercar herramientas a la comunidad y favorecer el acceso temprano a la atención.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, el Hospital Enfermeros Argentinos lleva adelante la campaña “Nariz Turquesa, más allá de una sonrisa”, una propuesta de prevención y concientización que busca acercar herramientas a la comunidad y favorecer el acceso temprano a la atención.

La iniciativa contempla visitas a escuelas secundarias y recorridos por distintos espacios de General Alvear. Durante este martes, integrantes del equipo recorrieron la Municipalidad de General Alvear y la zona céntrica, donde distribuyeron cartelería y folletería con información sobre el cuidado emocional y las alternativas de acompañamiento disponibles en el departamento. La propuesta cuenta con el acompañamiento del Municipio.

El jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Enfermeros Argentinos, Dr. Fernando Paigós, explicó que uno de los objetivos es “llevar a las escuelas cartelería y folletería para que la gente pueda pedir ayuda y conozca cómo funciona el sistema de atención”. En ese sentido, recordó que está disponible la línea 148, opción 0, mientras que el hospital cuenta con una Guardia de Salud Mental de 8 a 20 y, posteriormente, con una guardia psiquiátrica permanente.

Las primeras visitas a establecimientos educativos tuvieron una respuesta positiva entre los estudiantes. “Hubo mucha participación de los adolescentes y una muy buena recepción”, señaló Paigós, quien remarcó la importancia de trabajar en prevención y facilitar el acceso a información confiable.

Al referirse a las consultas actuales, el profesional señaló que existen diversos factores sociales que inciden en el bienestar emocional. “Después de la pandemia quedó un estrés psicosocial muy importante y hoy vemos mucho miedo, ansiedad, fobias y pánico”, expresó.

La campaña continuará hasta el viernes con nuevas visitas a instituciones educativas y finalizará en el Hospital Enfermeros Argentinos, donde se realizarán distintas actividades y se presentará un proyecto terapéutico basado en las Narices Turquesas, cuyo color se vincula con la relajación y la disminución del estrés. “Es una propuesta que ya venimos trabajando dentro del servicio y queremos seguir haciéndola afuera”, concluyó Paigós.