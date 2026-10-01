Una encuesta en la Fiesta de la Fanadería reveló qué es lo que más disfrutan los turistas

Alvear

5 de Octubre - Un relevamiento que realizaron alumnos de primer año del Instituto Tecnológico Universitario (ITU), sede General Alvear, permitió conocer con mayor detalle el perfil, los hábitos y las preferencias de quienes participaron de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se llevó a cabo entre el 6 y el 10 de mayo de 2026.

El trabajo fue desarrollado en colaboración con la Cámara de Comercio de General Alvear y tuvo como objetivo analizar el comportamiento de los asistentes y sus preferencias respecto de las distintas propuestas de la Fiesta.

El público que acompañó la Fiesta

El perfil general elaborado por el estudio muestra una participación promedio de 57,8% de hombres y 42,2% de mujeres. En cuanto a las edades, el grupo de 31 a 60 años representó el 47,6% de los asistentes, seguido por personas de entre 18 y 30 años, con 36,4%, mientras que los mayores de 61 años representaron el 16,1%.

Uno de los datos que sobresale es el nivel de fidelización. El 55,7% de los encuestados manifestó asistir todos los años a la Fiesta, mientras que el 29,4% dijo que concurrió “algunos años” al evento y el 14,9% lo hacía por primera vez.

La procedencia también confirma el fuerte componente local y regional del evento: 48,8% de los encuestados provenía de General Alvear, 30,4% de distintos puntos de Mendoza y un 14,2% específicamente de San Rafael. A ellos se sumaron visitantes de otras provincias, que representaron el 6,3% del público asistente y un 0,4% fueron visitantes de otros países.

La Expo Comercial: fuerte intención de compra

En la Expo Comercial y Artesanal, las preferencias de los visitantes encuestados se concentraron principalmente en ropa (35,4%), artesanías (32,8%), talabartería (31%) y productos regionales (29,4%). También aparecieron la bijouterie y accesorios, con 15,9%, y la gastronomía, con 12,5%.

El dato de mayor impacto económico aparece al consultar por el comportamiento de compra: el 84,9% afirmó haber comprado o tener intención de comprar algún producto durante la feria.

Además, la Expo no funciona como un espacio aislado. El 86,5% manifestó que no recorre solamente la zona de puestos comerciales y artesanales, sino que también participa de otras actividades de la Fiesta.

En cuanto a la satisfacción, el gráfico correspondiente registra 72,4% de respuestas positivas ya que no modificarían ningún aspecto de la Expo Comercial.

Vehículos y maquinarias, los principales atractivos de la Expo Industrial

La Expo Industrial también obtuvo una valoración favorable. El 74,9% consideró atractivo este sector, mientras que el 14,2% respondió que concurría para acompañar a otra persona y el 10,9% manifestó que no le resultaba atractivo.

Entre los intereses específicos, los vehículos concentraron el 49,3%, seguidos por las maquinarias agrícolas y pesadas, con 30,2%, y quienes concurren por gusto, con 20,5%.

El estudio señala además que, para los productos o servicios que eventualmente adquieren, el 57,8% prevé utilizarlos para uso personal, mientras que el 42,2% los destinaría a actividades laborales.

Para futuras ediciones, los encuestados plantearon fortalecer especialmente las propuestas vinculadas con el agro, la industria y los vehículos.

El Remate lo eligen por “el prestigio” y los precios

En el sector de Remate, el público encuestado estuvo compuesto principalmente por personas de entre 31 y 60 años, que representaron 70,3%. Los mayores de 61 años fueron el 20,3% y el grupo de 18 a 30 años, el 9,4%.

También se observa una marcada presencia masculina: 90,6% de los encuestados fueron hombres y 9,4% mujeres.

Respecto del motivo de asistencia, el 57,8% concurre para espectar y escuchar precios, mientras que el 37,5% lo hace para vender hacienda y el 26,6% para comprar.

A la hora de explicar por qué eligen este remate, el 53,1% mencionó su prestigio, el 39,1% la transparencia de los precios y el 34,4% los plazos de pago.

Un dato particularmente significativo es la percepción sobre la competitividad: el 87,5% consideró que los precios obtenidos en el remate son competitivos respecto de otros mercados, frente al 12,5% que opinó lo contrario.

El Patio de Comidas

El relevamiento también analizó la experiencia gastronómica. El informe señala que la mayor parte de los encuestados calificó positivamente la comida y que 87,5% la calificó como “Buena”, mientras que las principales demandas de mejora estuvieron vinculadas con la infraestructura y los servicios.

Las comidas regionales fueron las más elegidas, aunque también se registró interés por propuestas gastronómicas diferentes. El informe destaca, además, una elevada intención de volver a comprar en este espacio.

Destrezas Criollas: participación de distintas generaciones

Las Destrezas Criollas mostraron una composición etaria relativamente amplia. El grupo de 31 a 61 años representó 51,8%, mientras que el segmento de 18 a 30 años alcanzó el 39,3% y los mayores de 61 años el 8,9%.

En cuanto al género, los hombres representaron el 62,5% y las mujeres el 37,5%.

La fidelidad vuelve a aparecer como característica central: 76,8% manifestó asistir todos los años, mientras que el 17,9% concurre algunos años y una proporción menor lo hacía por primera vez.

Jineteadas: tradición y familia

Las Jineteadas aparecen como uno de los espacios donde la tradición tiene mayor peso. El 46,2% señaló a las propias jineteadas como su principal razón para asistir, mientras que el 28,2% destacó la posibilidad de compartir con familiares y amigos. El interés por los jinetes y caballos alcanzó el 17,9% y la tradición, el 14,1%.

El relevamiento también mostró una valoración favorable de la duración del espectáculo: 80,8% consideró adecuada la duración en relación con el valor de la entrada.

Un diagnóstico para orientar futuras ediciones

El informe elaborado por los estudiantes del ITU concluyó que la Fiesta mantiene una importante convocatoria con un público fiel y una valoración predominantemente positiva de sus diferentes propuestas.

Para la Cámara de Comercio, el trabajo representa una herramienta para contar con información sistematizada sobre la experiencia del público y utilizarla como insumo para la planificación de futuras ediciones. El propio informe plantea que los resultados permiten orientar decisiones a partir de las preferencias y necesidades expresadas por los visitantes.

La encuesta, en definitiva, aportó una fotografía estadística de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería: una celebración con un público mayoritariamente habitual, con fuerte presencia regional, capacidad de generar actividad comercial y una valoración positiva de sus principales propuestas, pero también con demandas concretas que pueden convertirse en una agenda de trabajo para las próximas ediciones.

Fuente: Prensa Cámara de Comercio