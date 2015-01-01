Investigan el robo en una vivienda de Calle C

Alvear

5 de Octubre - Un llamado telefónico alertó durante la madrugada sobre un posible robo en una vivienda ubicada en la intersección de calle C y calle 4.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:50, cuando la propietaria, de 54 años de edad, y actualmente radicada en Tunuyán, recibió un aviso desde un número privado sobre la presencia de un vehículo gris frente a su domicilio, desde donde aparentemente estarían cargando muebles y herramientas.

Ante la situación, personal de la Comisaría 14° intervino y constató el presunto ingreso de personas al inmueble. Debido a que la propietaria se encontraba fuera del departamento, en ese momento no pudo establecerse qué elementos habían sido sustraídos.

La mujer se trasladará posteriormente hasta General Alvear para verificar el faltante y radicar la correspondiente denuncia. Intervino la Oficina Fiscal de General Alvear.