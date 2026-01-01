FÚTBOL: Pacífico Campeón del "Richard Pérez"

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5 de Octubre - El "Lobo" igualó 1-1 con Ferro en la revancha de la Final, y se quedó con un nuevo título.

En un encuentro reñido, donde Ferro debía ganar si o si para llevar la definición a penales, Pacífico consiguió el resultado que lo favorecía por haber ganado en Alvear Oeste la semana pasada y se quedó con el título con un 2-1 en el global.

Fausto Serquera a los 32 minutos de la primera etapa puso en ventaja al "Verde", mientras que a los 34 de la segunda, lo igualó Diego Méndez para el "Lobo".

De esta manera, definiendo ajustado frente al otro gran equipo del año en la liga Alvearense de fútbol, Pacífico se cuelga otra medalla en su rico historial.

Fotos: Prensa Pacífico