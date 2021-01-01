Alvear

3 de Octubre - El hecho tuvo lugar durante la noche de este viernes. La policía investiga el caso.

Personal policial intervino tras la denuncia de una mujer, pasadas las 21:20 horas de este viernes, quien manifestó que se retiró de su domicilio, en calle Robaron una computadora un teléfono y ropa de una vivienda de Calle Intendente Morales al 1000, y al regresar, constató el portón abierto y el faltante de una computadora, un teléfono celular y varias prendas de vestir. Por directivas del Ayudante Fiscal en turno, se dispusieron las medidas correspondientes en el lugar.