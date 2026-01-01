Comenzó el trasvase de gas en la Cuesta de los Terneros y estiman habilitar la Ruta 144 cerca del mediodía

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2 de Octubre - El operativo comenzó alrededor de las 9, luego de la llegada del camión proveniente de Cipolletti. Bomberos y personal especializado trabajan sobre la cisterna que volcó este jueves. La ruta permanece totalmente cortada.

La Policía de Mendoza mantiene interrumpida la circulación sobre la Ruta Nacional 144, en la Cuesta de los Terneros, mientras avanza el operativo para trasvasar el gas de la cisterna que volcó este jueves en San Rafael.

Cerca de las 9 de este viernes arribó al lugar el camión proveniente de Cipolletti y comenzaron las tareas para transferir de manera segura la carga de gas propano que permanece en la cisterna siniestrada.

El procedimiento es realizado por personal especializado y bajo estrictas medidas de seguridad. En el sector continúan trabajando Bomberos, efectivos policiales, Policía Vial, VANT y Gendarmería Nacional.

De acuerdo con las estimaciones operativas de la empresa, el trasvase podría completarse entre las 13 y las 14, aproximadamente. Una vez finalizada la maniobra, los especialistas evaluarán las condiciones de seguridad para avanzar con la liberación del sector y la posterior habilitación de la Ruta 144.

El tránsito permanece totalmente interrumpido en ambos sentidos y se mantienen los desvíos preventivos.

Para quienes circulan entre Mendoza y Malargüe, la alternativa es utilizar la Ruta 40 por Pareditas y continuar hacia El Sosneado.

En el caso de vehículos livianos que circulen entre San Rafael y Malargüe, se encuentra disponible como alternativa el recorrido por Valle Grande, Cañón del Atuel y El Nihuil. Se recomienda extrema precaución debido a que se trata de un camino de montaña con sectores de ripio.

El tránsito pesado y el transporte de pasajeros no deben utilizar el desvío por el Cañón del Atuel.

La reapertura de la Ruta 144 será informada una vez que finalicen las tareas y se confirme que están dadas las condiciones de seguridad para restablecer la circulación.