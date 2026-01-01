Mercedes Cabezas sobre la situación en OSFA: “Triunfó la organización”

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1 de Octubre - La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, destacó la prórroga por dos meses de los contratos de 600 trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), quienes enfrentaban despidos inminentes.

“Nos comunicaron que el personal debía concurrir a sus puestos con normalidad y que los contratos se extendían por dos meses. Aunque es un triunfo parcial, ya que exigimos la estabilidad definitiva, nos da tiempo para continuar organizándonos en todo el país. Desde hoy trabajamos para garantizar la continuidad laboral permanente”, afirmó Cabezas.

La medida se da tras una semana de intensas protestas de ATE en las sedes de la obra social de todo el país, que incluyeron una asamblea en la casa central y derivaron en la renuncia del Administrador General del organismo. Posterior a las manifestaciones, el Gobierno denunció penalmente a los dirigentes sindicales por 'violación de domicilio'.

Desde el gremio advierten que el plan de desmantelamiento del organismo contempla el despido de 600 trabajadores, el cierre de 33 farmacias y 11 centros médicos, además de la cesión de 18 complejos turísticos.

“Este avance reafirma la importancia de organizarse, poner el cuerpo y ganar la calle. Nada de esto habría sido posible sin las medidas de fuerza en cada provincia, la unidad de los trabajadores y el impacto en los medios de comunicación. Es un alivio, pero la lucha sigue”, concluyó la dirigente.

ATE confirmó que continuará con las medidas de fuerza para impedir los despidos y frenar el vaciamiento de la obra social.