Prevención, coordinación y tecnología para un operativo de seguridad sin incidentes en la Fiesta de la Cerveza

Alvear

28 de Septiembre - La planificación previa y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad, áreas municipales y la comunidad permitieron desarrollar la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino sin accidentes dentro del predio, sin denuncias por sustracción de elementos y sin riñas, según el relevamiento realizado durante la jornada.

La planificación previa y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad, áreas municipales y la comunidad permitieron desarrollar la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino sin accidentes dentro del predio, sin denuncias por sustracción de elementos y sin riñas, según el relevamiento realizado durante la jornada.

El operativo contempló tareas preventivas antes y durante la celebración, además de controles reforzados al finalizar el evento en distintos puntos de las rutas nacionales, con el objetivo de acompañar la desconcentración y reforzar la seguridad vial.

Como parte del despliegue, se incorporó una casilla móvil de monitoreo equipada con dos cámaras fijas, un domo y conectividad Starlink, ubicada en el sector de ingresos. El sistema permitió realizar tareas de seguimiento y monitoreo en coordinación con el 911 y continuará siendo utilizado en otros operativos y eventos de gran concurrencia en el departamento.

El coordinador de Seguridad, Luis Alcaíno, destacó la articulación alcanzada durante la fiesta y puso en valor el rol de la comunidad. “Esto no es un trabajo aislado, es un trabajo en forma conjunta que se hace con la comunidad”, señaló.

En ese sentido, agradeció especialmente la colaboración de taxistas, remiseros, camioneros y vecinos que acompañaron las medidas implementadas para ordenar el tránsito y fortalecer la seguridad durante una jornada que reunió a miles de personas.

La experiencia de la Fiesta de la Cerveza también permitió consolidar herramientas de monitoreo y coordinación que seguirán formando parte de los operativos de prevención que se desarrollen en General Alvear.