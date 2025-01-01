La pobreza creció al 32,3% en el primer semestre, cuatro puntos por encima del año pasado

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24 de Septiembre - De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, unas 9,7 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 7,5% de la población es indigente.

La pobreza en Argentina registró un 32,3% durante el primer semestre de 2026, lo que representa a 9,7 millones de personas. Esto significó un alza de cuatro puntos con respecto a la última medición, que fue de 28,2% a final de 2025.

Por lo tanto, se sumaron 1.200.000 personas por debajo de la línea de pobreza en relación al segundo semestre de 2025.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en 31 aglomerados urbanos, la pobreza alcanzó al 24,4% de los hogares, mientras que la indigencia fue del 7,5% de la población, y abarcó al 5,6% de los hogares, llegando a las 2.200.000 personas.

Desglosado por grupos etarios, el mayor porcentaje se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%). Le siguió el rango de 15 a 29 años (36,9%), 30 a 64 años (28,8%) y en último lugar el grupo de 65 años o más (14,8%).

En cuanto a las regiones, alcanzó al 41,5% en el Noreste, 36,7% en Cuyo, 32,1% en el Gran Buenos Aires, 31,5% en el Noroeste, 30,3% en la Pampeana y 28,4% en la Patagonia.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre de 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas. A partir de ahí, la pobreza comenzó un proceso de reducción: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero de 2025 y 28,2% en el segundo. Sin embargo, este último dato rompió con la tendencia y la revirtió, en parte por el aumento de la CBT en torno a los salarios, que fue superior.

La diferencia con la pobreza radica en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT).