Por si pagabas demasiado poco, Mendoza, afuera de "Zona Fría"

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24 de Septiembre - La Cámara Alta avaló la iniciativa oficialista que quita el beneficio a más de 400.000 hogares de la provincia. No alcanzaron la oposición de Suarez y Juri y el retiro del peronismo

El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma al régimen de Zona Fría impulsada por el Poder Ejecutivo, sancionando de manera definitiva la quita de la tarifa diferencial de gas para Mendoza -excepto Malargüe- y diversas regiones del país.

La sesión estuvo marcada por un fuerte clima de tensión política que incluyó el retiro en bloque de la bancada del interbloque peronista, lo que facilitó el esquema de mayorías necesario para la aprobación oficialista. La propuesta de Javier Milei se impuso así por 38 a 8.

Tal como lo habían anticipado, los senadores radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron en rechazo de la iniciativa, argumentando que se trata de un esquema "injusto" que perjudica de manera directa las economías familiares en un servicio indispensable para la provincia. La tercera banca de la provincia, ocupada por la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, estuvo ausente por encontrarse con licencia por maternidad.

El proyecto aprobado redefine de manera sustancial los alcances territoriales fijados en 2021, reduciendo las bonificaciones tarifarias y restringiendo la categoría especial casi con exclusividad a la región patagónica, la Puna y el departamento de Malargüe.

Con la aplicación de la nueva normativa, alrededor de 400.000 usuarios de Mendoza perderán los descuentos automáticos del30% y de 50% en las facturas de gas. Quienes pretendan mantener algún nivel de subsidio deberán acreditar formalmente condiciones de vulnerabilidad económica para ingresar al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Previo al momento del tratamiento en el recinto, Rodolfo Suarez había calificado la propuesta del oficialismo de "injusta para los mendocinos", recordando que durante su mandato como gobernador gestionó la inclusión de Mendoza al considerar las bajas temperaturas un parámetro objetivo de consumo.

En la misma línea, Mariana Juri fundamentó su voto negativo marcando que la legislación desconoce la realidad climática de zonas clave como el Valle de Uco, donde el consumo invernal es equiparable a sectores del sur del país.

Pese al rechazo unánime de la representación mendocina presente y el retiro de la oposición peronista, el oficialismo logró sumar los votos de provincias del norte y aliados para convertir la norma en ley, cerrando de este modo un capítulo decisivo en el mapa tarifario nacional.

En la foto de portada, en VERDE, todos los que votaron a favor de sacarle a Mendoza el beneficio de la Zona Fría.

Fuente: Diario UNO