Suspendieron las clases para este jueves por la tarde

Thursday, 24 De September De 2026
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La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó este viernes pasadas las 11:00 horas, que se mantiene la suspensión de clases presenciales para el turno tarde de este jueves 24 de septiembre en toda la provincia de Mendoza.
La medida se toma debido a las condiciones meteorológicas y a la alerta amarilla por viento Zonda que rige en el territorio provincial.
De esta manera, los estudiantes no deberán concurrir presencialmente a las escuelas durante el turno tarde.
Se recomienda mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales ante posibles nuevas actualizaciones.