Suspendieron las clases para este jueves por la tarde

Alvear

24 de Septiembre - Por la continuidad del alerta naranja por viento Zonda, la DGE decidió suspender el dictado de clases presenciales en todas las modalidades

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó este viernes pasadas las 11:00 horas, que se mantiene la suspensión de clases presenciales para el turno tarde de este jueves 24 de septiembre en toda la provincia de Mendoza.

La medida se toma debido a las condiciones meteorológicas y a la alerta amarilla por viento Zonda que rige en el territorio provincial.

De esta manera, los estudiantes no deberán concurrir presencialmente a las escuelas durante el turno tarde.

Se recomienda mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales ante posibles nuevas actualizaciones.