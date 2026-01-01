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FM Pehuenche
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Alvear
La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino ultima detalles para una nueva edición
23 de Septiembre - A pocos días de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, el Predio Ferial de General Alvear ya comenzó a tomar la forma del gran evento que se desarrollará este sábado 26 de septiembre. El montaje técnico avanza con cuatro escenarios, propuestas gastronómicas y más de 30 artistas que ofrecerán entre 10 y 12 horas consecutivas de música.
La grilla incluye a León Gieco, Divididos, La Franela, Cruzando el Charco, Vándalos Chinos, Yami Safdie y Topa, además de músicos locales que serán parte de distintos homenajes y tributos.
Se espera que el evento genero un gran movimiento en el sector turístico y comercial del departamento, atrayendo a miles de espectadores.