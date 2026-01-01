Alvear amplía su oferta universitaria con dos nuevas tecnicaturas

Alvear

23 de Septiembre - General Alvear sumará dos nuevas tecnicaturas universitarias a su oferta educativa a partir del convenio firmado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de los Comechingones. Se trata de las carreras de Planificación y Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de Incendios Forestales, ambas con una duración de dos años y medio, modalidad virtual con instancias presenciales y de carácter gratuito.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, y el director de Educación, José Morán, acompañados por el delegado de la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza, Alfredo Reta.

“La educación nos permite crecer, progresar y tener un futuro mejor. La Municipalidad de General Alvear sigue ampliando la oferta educativa universitaria con dos tecnicaturas muy importantes para nosotros, como Control del Fuego y Ordenamiento Territorial”, señaló Gómez Parra.

Por su parte, Morán explicó que la Tecnicatura en Planificación y Ordenamiento Territorial surge a partir de una demanda planteada por vecinos del departamento y tiene como objetivo brindar herramientas para proyectar el crecimiento de las ciudades, contemplando el uso del suelo, el ambiente y las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio.

En cuanto la Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Incendios Forestales fue gestionada específicamente para General Alvear, teniendo en cuenta las características del territorio y las necesidades vinculadas a la prevención, la evaluación de riesgos, la atención de emergencias y el manejo del fuego.

“Es una carrera muy importante para el territorio de General Alvear. Trabajamos con el intendente Alejandro Molero para poder traerla y pudimos cerrar este convenio que nos permite ofrecerla en el departamento”, afirmó Morán.

Esta propuesta también permitirá fortalecer la capacitación de quienes forman parte de organismos e instituciones vinculados a la atención de emergencias y al manejo del fuego, entre ellos bomberos voluntarios, brigadistas, Policía, Policía Vial y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego.