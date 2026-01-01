Abrieron las inscripciones para el Plan Forrajero

Thursday, 24 De September De 2026
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El programa contempla financiamiento para la compra de semillas forrajeras, insumos, herramientas, sistemas de riego y malla antigranizo, entre otros destinos productivos.
El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, destacó: “ya podemos ir recepcionando toda la documentación necesaria para inscribirse, lo bueno es que General Alvear funciona como garantía, por lo que los requisitos se simplifican y el acceso al crédito es más accesible para los productores”.
Esta herramienta busca fortalecer la producción forrajera local y acompañar el crecimiento de una actividad con potencial de desarrollo e industrialización en el departamento.