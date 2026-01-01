Abrieron las inscripciones para el Plan Forrajero

Alvear

23 de Septiembre - La Secretaría de Desarrollo Económico informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para acceder al Plan Forrajero, destinado a productores inscriptos en el RUT. Los interesados pueden acercarse a la oficina de Desarrollo para presentar la documentación requerida.

El programa contempla financiamiento para la compra de semillas forrajeras, insumos, herramientas, sistemas de riego y malla antigranizo, entre otros destinos productivos.

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, destacó: “ya podemos ir recepcionando toda la documentación necesaria para inscribirse, lo bueno es que General Alvear funciona como garantía, por lo que los requisitos se simplifican y el acceso al crédito es más accesible para los productores”.

Esta herramienta busca fortalecer la producción forrajera local y acompañar el crecimiento de una actividad con potencial de desarrollo e industrialización en el departamento.