Estudiantes de Bowen participaron de una jornada en la Plaza San Martín

Alvear

22 de Septiembre - En el marco del cronograma de actividades por el 114° aniversario de Bowen, estudiantes de escuelas secundarias del distrito participaron de una jornada de promoción de la salud y prevención, en la Plaza San Martín. La propuesta fue organizada por la Asesoría de Juventud, el Área Departamental de Salud y el Centro de Salud de Bowen, y contó con la presencia del delegado distrital Luis Gergeluk.

En el marco del cronograma de actividades por el 114° aniversario de Bowen, estudiantes de escuelas secundarias del distrito participaron de una jornada de promoción de la salud y prevención, en la Plaza San Martín. La propuesta fue organizada por la Asesoría de Juventud, el Área Departamental de Salud y el Centro de Salud de Bowen, y contó con la presencia del delegado distrital Luis Gergeluk.

Durante el encuentro, los adolescentes participaron de distintas propuestas y recorrieron stands informativos vinculados a temáticas de salud. Además, cada establecimiento trabajó sobre una temática asignada previamente y realizó un sketch que fue evaluado por un jurado, con premios para las producciones destacadas.

La referente del Área Departamental de Salud, Vanesa Moscovich, explicó que el objetivo de la jornada fue “concientizar y llevar a cabo un aprendizaje a los adolescentes para que tengan en cuenta el tema de no encerrarse por sí solos, que pidan ayuda y que asistan a los centros de salud o a algún equipo de salud”.

La jornada permitió combinar actividades recreativas con información y herramientas de prevención, promoviendo el encuentro entre estudiantes y el acercamiento a los servicios de salud disponibles en el departamento.

Durante el encuentro se difundieron los canales de atención y acompañamiento disponibles, entre ellos la línea 148, opción 0, y los centros de salud del departamento.