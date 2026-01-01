Comenzó la capacitación en puericultura con una amplia participación de docentes y personal educativo

Alvear

17 de Septiembre - Más de cien personas comenzaron a cursar la capacitación en puericultura, con puntaje docente y gratuita, que se dicta en la Dirección de Educación. La propuesta, está destinada a docentes, celadoras, auxiliares y personas vinculadas al cuidado de la primera infancia, brindando herramientas relacionadas con la salud, la alimentación, la lactancia y la prevención.

El director de Educación, José Morán, explicó que la iniciativa surge de la necesidad de fortalecer la formación de quienes trabajan diariamente con niños en jardines maternales y establecimientos educativos. “Creemos que les va a brindar toda esa información que necesitan cada una de esas docentes de las escuelas. Trabajar la salud con la educación y hacerlo junto a especialistas como Graciela nos permite llegar con información exacta y de calidad”, señaló.

La capacitación está a cargo de la doctora Graciela Fernández de Raich, pediatra y especialista en neonatología, quien detalló que el curso se desarrolla en cuatro módulos. Los contenidos incluyen higiene, lactancia materna, acompañamiento durante el embarazo y puerperio, enfermedades prevalentes de la infancia, además de la prevención de intoxicaciones y accidentes. “Me encantaría que esto se pudiera replicar en todas las escuelas, porque es muy importante que quienes están en contacto diario con los niños conozcan estas herramientas”, expresó.

La convocatoria reunió a participantes de distintos puntos del sur mendocino, entre ellos docentes de San Rafael, quienes destacaron la importancia de contar con espacios de actualización vinculados al desarrollo infantil y al acompañamiento de niños y familias.

De esta manera, General Alvear continúa promoviendo espacios de formación que fortalecen el acompañamiento integral de la niñez y el trabajo de quienes cumplen un rol fundamental en su educación y bienestar.