Para Latorre, la cautelar de La Pampa contra las regalías de Los Nihuiles "no afecta a Mendoza"

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17 de Septiembre - La funcionaria acusó a La Pampa de "evitar a la Corte" con la cautelar. Y catalogó la medida contra el cobro de regalías como un "artilugio de corto vuelo"

Lejos de apaciguarse, el litigio que disparó la decisión del gobierno nacional de cederle el cobro del 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles a Mendoza sigue. Luego de la presentación judicial interpuesta por La Pampa para revertir la medida, desde Mendoza la ministra de Energía Jimena Latorre salió a relativizarla.

"Mendoza no es parte, por lo tanto no nos afecta ni nos obliga esta sentencia", enfatizó Latorre sobre el alcance del pronunciamiento.

La disputa por la derogación del decreto 1009/73 sumó esta semana un nuevo capítulo tras la medida cautelar interina dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa a favor de La Pampa. Desde el Gobierno de Mendoza remarcaron que el fallo carece de impacto en la provincia.

Según Latorre, "podrían haber ejercido el federalismo de concertación y haber acordado, a través de algunas de las tantas propuestas que ha hecho la provincia sobre un plan de obras para ejecutar en forma conjunta que garantice los recursos tanto para La Pampa como para Mendoza".

La cautelar contra las regalías de Los Nihuiles: su resolución

Al respecto, para la funcionaria mendocina La Pampa recurrió a un atajo para intentar frenar el efecto de dicha cautelar. Esto es, accionar ante otra instancia judicial de modo de evitar a la Corte.

"Lo que hizo La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo", argumentó la jefa de la cartera, que el viernes 11 había oficializado la decisión nacional de cederle a Mendoza el cobro total de las regalías (12%) hasta ahora compartido con La Pampa.

Como otras medidas de su tipo, la cautelar tiene carácter provisorio. Y a criterio del Ejecutivo mendocino perderá vigencia una vez que la Nación responda el informe requerido en un plazo de 3 días.

En ese sentido, lamentaron que la provincia vecina priorice el litigio por encima del diálogo interprovincial. "Es muy claro que el gobierno de La Pampa lo único que busca es seguir dilatando y fortaleciendo una postura política partidaria de muy corto vuelo", señaló la ministra de Energía.

Fuente: Diario UNO