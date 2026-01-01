Ferro recibió un importante subsidio que le permitirá crecer en infraestructura

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15 de Septiembre - Impulsan nuevos proyectos de infraestructura en el Club Ferrocarril Oeste

La Municipalidad de General Alvear entregó un subsidio al Club Ferrocarril Oeste destinado a fortalecer un proyecto de crecimiento institucional que contempla la construcción de un nuevo gimnasio, el avance de un albergue con capacidad para 80 personas y la futura incorporación de una piscina en Alvear Oeste.

Durante una recorrida por la institución, el intendente Alejandro Molero destacó el trabajo que viene realizando la dirigencia y el valor de generar acciones conjuntas entre el Estado y las instituciones. “Este tipo de instituciones, con esta dirigencia, con este impulso, pero fundamentalmente con la seriedad con la que trabajan en el día a día, nos da desde el Estado la posibilidad de trabajar en conjunto”, expresó.

Además, señaló que los proyectos tendrán un impacto que excede al propio club. “Los clubes son fundamentales en una sociedad. Los clubes no solamente nuclean el deporte y nuestros niños y jóvenes, sino que también se convierten en un lugar de disfrute, de esparcimiento y de contención social”, afirmó. En ese sentido, agregó: “Si terminamos ese albergue con 80 plazas y tenemos la posibilidad de inaugurar juntos la primera piscina pública en Oeste, la verdad que es para aplaudir, es para acompañar y es para apoyar”.

El presidente de la institución, Claudio Sevega, agradeció el respaldo recibido y valoró la posibilidad de comenzar a concretar iniciativas que vienen siendo trabajadas desde hace tiempo. “Muy felices por esta ayuda y vamos a poder concretar los proyectos que teníamos pensados y diagramados hace bastante tiempo”, manifestó.

Por su parte, Germán Perón remarcó que las obras forman parte de una visión de crecimiento sostenida para el club y para toda la comunidad. “Soñamos con ser el polideportivo de Alvear Oeste y hoy hemos charlado de ver si podemos tener esta piscina para el verano”, indicó. Además, destacó que “el trabajo entre el club y el Estado, en definitiva, es un trabajo para la sociedad, porque esto va a quedar de uso público, no solo para Alvear Oeste”.

Las obras proyectadas buscan ampliar la infraestructura disponible para la práctica deportiva, las actividades recreativas y la recepción de delegaciones, fortaleciendo el rol social que Ferrocarril Oeste cumple desde hace décadas en el distrito.