Chacal de Monte Comán: abusó de su hija, la embarazó 2 veces, cumplió la condena y violó a sus hijas/nietas

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15 de Septiembre - Un hombre de 68 años volvió a ser condenado por abuso sexual tras admitir que atacó a sus hijas/nietas, quienes padecen un retraso madurativo

Mendoza registra, lastimosamente, varios casos de Chacales. Hombres que abusan sexualmente sistemáticamente de sus propias hijas y en algunos casos llegan a embarazarlas. Pero un caso en Monte Comán, una localidad ubicada en la periferia de San Rafael, llamó la atención por la reincidencia: un hombre violó a una de sus hijas, tuvo dos bebés, fue condenado pero cuando quedó libre, años después, volvió para atacar a sus hijas/nietas.

El sujeto tiene 68 años. Toda su vida se dedicó a ser obrero rural, principalmente de viñas, en Monte Comán. Actualmente se encuentra jubilado. Durante su vida tuvo un total de 17 hijos, de los cuales abusó sexualmente a gran parte de ellos.

El hombre fue investigado a mediados de 2010 tras ser denunciado por abusos sexuales a 2 de sus hijas que por entonces eran adolescentes menores de edad. En 2011 lo condenaron a 4 años de prisión por tocamientos a una de ellas. Un año después le dieron 8 años de cárcel por violar a otra hija entre sus 16 y 20 años -entre los años 2005 y 2010-, producto de lo cual la víctima tuvo dos niñas -dato confirmado por estudios de ADN-.

Esas dos primeras sentencias se unificaron en una pena total de 10 años de prisión, que el Chacal cumplió y recuperó su libertad el 21 de diciembre de 2018. Durante varios años siguió viviendo en una casa rural de Monte Comán sin mayores novedades, hasta que volvió a ser detenido el 4 de mayo pasado.

A mediados de abril pasado, dos chicas de 19 y 15 años fueron atendidas en un centro asistencial de esa localidad de San Rafael. Eran las hijas/nietas que había tenido el Chacal. Las adolescentes presentaban golpes y una de ellas había ingerido importantes cantidades de medicamentos, por lo que se dio intervención al Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI).

Ante los profesionales, la menor de edad se quebró, dijo que quería terminar con su vida porque no quería que "me toque más el viejo cochino ese". Su hermana mayor dijo que también venía sufriendo abusos sexuales.

Según los relatos de las víctimas, los abusos sexuales ocurrieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, lapso de tiempo en el que su madre se separó de su pareja y decidió que volvieran a vivir al domicilio del agresor.

La Fiscalía de San Rafael ordenó la inmediata detención del sospechoso de 68 años -se reserva su identidad para resguardar la de las víctimas-. Fue imputado por abuso sexual simple y con acceso carnal agravados por el vínculo.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que la situación se vio agravada porque el sujeto amenazaba a las adolescentes si confesaban lo ocurrido, sumado a que las jóvenes tiene un retraso mental madurativo.

Este lunes, el Chacal de Monte Comán pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido los abusos sexuales. La defensa oficial junto a la Fiscalía pactaron una pena de 9 años de cárcel, la cual fue dictada por el juez Gabriel Ravagnani.

Fuente: Diario UNO