Un fin de semana a puro básquet en Alvear

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14 de Septiembre - La Liga Municipal de Básquet continúa su desarrollo en General Alvear, luego de haber puesto en marcha el Torneo Clausura 2026 el pasado 2 de septiembre. Durante el fin de semana se disputó una nueva fecha con encuentros en las ramas masculina y femenina.

La actividad comenzó el viernes en el Sport Club Pacífico. En U17 Masculino, Pacífico superó a Andes por 76 a 32, mientras que en Primera Masculina U19 Pacífico derrotó 56 a 51 a Escabia3 en un partido muy parejo.

El sábado la acción se trasladó al Polideportivo Deportistas Alvearenses. En Primera Femenina, SCP cayó 59 a 54 ante DCTC y, posteriormente, Ferro se impuso por 53 a 42 frente a DCTC.

Con una importante participación de equipos locales, la competencia sigue sumando fechas y consolidando espacios de encuentro para el desarrollo del básquet alvearense.