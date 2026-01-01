FÚTBOL: Carmensa es de Primera

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12 de Septiembre - El “Canario” venció por penales de Independiente y jugará en Primera División desde la próxima temporada.

Tras igualar sin goles en la final de vuelta, el elenco Carmensino se impuso 5-3 desde los 12 pasos antes Independiente de La Marzolina y consiguió el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol departamental.

Con el arquero Fabián Nepsa, que le atajó el primer penal a Emanuel Lucero, y Juan Manuel Huczak, goleador del torneo, que fue el encargado de cerrar la tanda de penales, como figuras, el conjunto del sur departamental logró el ansiado ascenso.

El “Rojo”, por su parte, tendrá otra oportunidad cuando enfrente a Colonia López, por la Promoción.

Fuente y Fotos: Tridente Ofensivo