La Policía investiga una estafa en Real del Padre

Alvear

10 de Septiembre - Un hombre de 58 años denunció haber sido víctima de una estafa luego de recibir un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por un familiar y le aseguró que había sufrido un accidente.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Entre Ríos al 300, en Real del Padre, y es investigado por la Comisaría 26ª.

Tras la primera comunicación, la víctima recibió mensajes de WhatsApp de personas que simulaban pertenecer a una compañía de seguros. Con distintas excusas, le solicitaron dinero para afrontar gastos relacionados con el supuesto accidente.

El hombre realizó tres transferencias de dinero a una cuenta de terceros.

Posteriormente, al comunicarse con su primo, constató que se encontraba en buen estado y que nunca había sufrido el accidente mencionado.

De esta manera, advirtió que había sido engañado y radicó la correspondiente denuncia. La Policía investiga el caso.