La Policía investiga una estafa en Real del Padre

Thursday, 10 De September De 2026
|►
|Escuchar:
|
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Entre Ríos al 300, en Real del Padre, y es investigado por la Comisaría 26ª.
Tras la primera comunicación, la víctima recibió mensajes de WhatsApp de personas que simulaban pertenecer a una compañía de seguros. Con distintas excusas, le solicitaron dinero para afrontar gastos relacionados con el supuesto accidente.
El hombre realizó tres transferencias de dinero a una cuenta de terceros.
Posteriormente, al comunicarse con su primo, constató que se encontraba en buen estado y que nunca había sufrido el accidente mencionado.
De esta manera, advirtió que había sido engañado y radicó la correspondiente denuncia. La Policía investiga el caso.