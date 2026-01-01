Boca de La Escandinava recibió un subsidio para continuar mejorando sus instalaciones

Deportes

9 de Septiembre - El Club Boca de La Escandinava recibió un subsidio gestionado por la Municipalidad de General Alvear, a través del programa nacional Clubes en Crecimiento. El aporte permitirá concretar trabajos de infraestructura que la institución tiene proyectados.

La gestión fue articulada por la Oficina de Personería Jurídica del Municipio, junto a la Dirección de Deportes y la delegación distrital. Durante la entrega estuvieron presentes Natalia Castillo, responsable de la Oficina de Personería Jurídica; el director de Deportes, Alberto Gómez; y el delegado de Bowen, Luis Gergeluk.

Entre las prioridades se encuentra la finalización de los camarines y el desarrollo de nuevas intervenciones en el predio.

Castillo destacó el acompañamiento brindado a la institución durante el proceso administrativo que posibilitó el acceso al beneficio. “Tener la personería jurídica activa y los balances presentados permite acceder a programas y ayudas que luego se traducen en obras para los asociados”, expresó.

Por su parte, el presidente del club, Silvio Sabio, agradeció la gestión y explicó el destino que tendrá el aporte. “Vamos a seguir trabajando para terminar los camarines y avanzar con el proyecto de riego por aspersión en la cancha, entre otras obras que tenemos previstas”, indicó.

Este aporte representa un importante respaldo para seguir fortaleciendo el crecimiento del club y brindar mejores condiciones.