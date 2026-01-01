Lucha Antigranizo: el intendente de San Rafael exige 3 aviones y que Cornejo pague el 50% de los gastos

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8 de Septiembre - Omar Félix reunió a diferentes organismos vinculados a la producción y exigió que la provincia aporte 3 aviones y no 2 para enfrentar el granizo del Súper Niño

La miniserie de cómo operará la Lucha Antigranizo en el Sur en la temporada que se avecina generó un nuevo capítulo. Ahora el intendente de San Rafael, Omar Félix reunió a diferentes organismos vinculados a la producción y respondió ante la oferta del Gobierno de cederle un avión para combatir las tormentas graniceras.

En declaraciones a la prensa, y también en una nota formal que envió al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, remarcó que para poder enfrentar el granizo se necesitan 3 aviones y no 2 como ofreció el Gobierno provincial. Y sumó que la cesión de esas aeronaves debiera ser al menos por un plazo no menor a los 8 años.

"Necesitamos mucho más de lo que se ofrece. Tres aviones y no dos, porque se necesita un avión de backup, porque cuando uno aterriza para reponer carga, lleva mucho tiempo hacerlo, no solo para combustible, sino también de bengalas y cartuchos. Y no se puede hacer con el pronóstico como el que tenemos", argumentó Félix en alusión a las tormentas de granizo que se espera que genere el Súper Niño.

Pero además en la nota formal de su respuesta, Omar Félix también exige que el Gobierno provincial se haga cargo del 50% de los costos del funcionamiento de la Lucha Antigranizo. Al otro 50% lo cubrirían Rafael y General Alvear en una proporción de 70% y 30%, respectivamente, en función de la cantidad de hectáreas que el sistema debe cubrir en cada comuna.

En su pedido reclama que la provincia costee el mantenimiento y taller de los aviones, material de siembra, seguros, infraestructura aeroportuaria, radarización e información meteorológica. Es decir, que el Estado provincial sostenga buena parte de la infraestructura necesaria para que el sistema exista.

“San Rafael acepta seguir con la Lucha Antigranizo, pero Mendoza debe poner plata porque el sistema funciona y la defensa frente a las contingencias climáticas no puede quedar exclusivamente en manos de los municipios", insistió Félix.

En el Gobierno y también el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, estaban pendientes de la respuesta de Omar Félix, porque el mismo alvearense había advertido que esa comuna tenía la logística e infraestructura necesaria para que funcione la Lucha Antigranizo en el Sur, como ya lo hizo en las últimas 2 temporadas.

Fuente: Diario UNO