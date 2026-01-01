AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón Blitz de Septiembre en “Torre Blanca”

Tuesday, 8 De September De 2026
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La institución ajedrecística, realiza todos los meses el reconocido torneo “Blitz” que reúne a muchos y fuertes jugadores, y en este caso, fue ganado por el flamante Maestro Nacional, Camilo Lieby, que llegaba tras realizar una buena performance en la Semifinal Argentina Absoluta.
Lieby, actual Campeón Mendocino Sub 20, se coronó Campeón, con seis victorias, dos empates y sólo una derrota, a manos del fuerte Maestro Nacional, Gonzalo Moro Saidón, subiendo 28 puntos de ELO.
Principales Posiciones – “Blitz de Septiembre en Torre Blanca”:
1º Camilo Lieby 7 Pts
2º Carlos Axarlián 6,5 Pts
3º Alexander Kirchenko 6 Pts
4º David Kimura 6 Pts
5º Igor Dubrovich 6 Pts
6º Pablo Mocca 6 Pts
7º Leonardo Vitola 5,5 Pts
8º Blas Pignuoli 5,5 Pts
9º Mixael Álvarez Planxart 5 Pts
10º Agustín Carpio Andrada 5 Pts