AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón Blitz de Septiembre en “Torre Blanca”

Deportes

8 de Septiembre - El joven Alvearense, se coronó Campeón en el blitz mensual que organiza el Club de CABA, uno de los más importantes del país.

La institución ajedrecística, realiza todos los meses el reconocido torneo “Blitz” que reúne a muchos y fuertes jugadores, y en este caso, fue ganado por el flamante Maestro Nacional, Camilo Lieby, que llegaba tras realizar una buena performance en la Semifinal Argentina Absoluta.

Lieby, actual Campeón Mendocino Sub 20, se coronó Campeón, con seis victorias, dos empates y sólo una derrota, a manos del fuerte Maestro Nacional, Gonzalo Moro Saidón, subiendo 28 puntos de ELO.

Principales Posiciones – “Blitz de Septiembre en Torre Blanca”:

1º Camilo Lieby 7 Pts

2º Carlos Axarlián 6,5 Pts

3º Alexander Kirchenko 6 Pts

4º David Kimura 6 Pts

5º Igor Dubrovich 6 Pts

6º Pablo Mocca 6 Pts

7º Leonardo Vitola 5,5 Pts

8º Blas Pignuoli 5,5 Pts

9º Mixael Álvarez Planxart 5 Pts

10º Agustín Carpio Andrada 5 Pts