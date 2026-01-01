Un adolescente fue sorprendido por la policía, con un cuchillo en su poder

Alvear

6 de Septiembre - La detención tuvo lugar luego de un llamado al 911. Al arribar, los policías entrevistaron a un joven de 18 años, quien manifestó haber mantenido un conflicto con un adolescente de 17 años y denunció que había sido amenazado con un cuchillo.

Los efectivos identificaron al menor y secuestraron un cuchillo que llevaba consigo. La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia Contravencional, que dispuso iniciar actuaciones por infracción al artículo 52 de la Ley 9099, en función de las disposiciones aplicables a menores. Finalizadas las medidas correspondientes, el adolescente fue restituido a su progenitora.

El procedimiento se produjeron durante las primeras horas de aplicación de la nueva normativa penal juvenil y demandaron la intervención coordinada de la Policía, la Justicia y los organismos correspondientes para cada situación.