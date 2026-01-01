La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se presentó en el Kilómetro Cero

Alvear

5 de Septiembre - La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino fue presentada en el Kilómetro Cero de General Alvear, en una actividad encabezada por el intendente Alejandro Molero, que contó con la participación de autoridades, artistas alvearenses, artesanos locales y cerveceros, y que permitió anticipar detalles de uno de los principales eventos culturales y turísticos del departamento.

La celebración se realizará el próximo 26 de septiembre en el Predio Ferial y reunirá propuestas cerveceras y gastronómicas, con la participación de productores locales, junto a una destacada grilla artística integrada por León Gieco, Cruzando el Charco, La Franela, Vándalos Chinos, Yami Safdie, Topa y bandas de Mendoza y del sur provincial.

Durante la presentación, el intendente Alejandro Molero destacó el crecimiento de la propuesta y el movimiento que genera para el departamento. “Este festival plantea derrame económico, movimiento en el comercio; la hotelería ya está cubierta”, señaló.

El jefe comunal también puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado, con una productora a cargo de la inversión artística y el Municipio aportando infraestructura y logística. “En épocas difíciles hay que agudizar el ingenio, poner esfuerzo y lograr la conjunción entre lo privado, que asume el riesgo, y el Estado, que acompaña y apoya con toda la infraestructura y logística necesaria para hacer este gran evento”, destacó Molero.

La Fiesta de la Cerveza se prepara así para una nueva edición con una importante convocatoria, que espera reunir a vecinos y visitantes de distintos puntos del país y generar un significativo movimiento para la economía local.