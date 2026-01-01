La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se presentó en el Kilómetro Cero

Monday, 7 De September De 2026
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La celebración se realizará el próximo 26 de septiembre en el Predio Ferial y reunirá propuestas cerveceras y gastronómicas, con la participación de productores locales, junto a una destacada grilla artística integrada por León Gieco, Cruzando el Charco, La Franela, Vándalos Chinos, Yami Safdie, Topa y bandas de Mendoza y del sur provincial.
Durante la presentación, el intendente Alejandro Molero destacó el crecimiento de la propuesta y el movimiento que genera para el departamento. “Este festival plantea derrame económico, movimiento en el comercio; la hotelería ya está cubierta”, señaló.
El jefe comunal también puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado, con una productora a cargo de la inversión artística y el Municipio aportando infraestructura y logística. “En épocas difíciles hay que agudizar el ingenio, poner esfuerzo y lograr la conjunción entre lo privado, que asume el riesgo, y el Estado, que acompaña y apoya con toda la infraestructura y logística necesaria para hacer este gran evento”, destacó Molero.
La Fiesta de la Cerveza se prepara así para una nueva edición con una importante convocatoria, que espera reunir a vecinos y visitantes de distintos puntos del país y generar un significativo movimiento para la economía local.