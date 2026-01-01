Bowen conmemoró el Día del Inmigrante con homenajes

Alvear

5 de Septiembre - En el Museo del Inmigrante de Bowen se llevó a cabo el acto oficial por el Día del Inmigrante, una jornada que reunió a autoridades, instituciones educativas y vecinos para homenajear a quienes fueron parte de la construcción productiva, social y cultural del distrito.

La actividad incluyó una muestra de trajes tradicionales de las colectividades española, libanesa, ucraniana e italiana, las galerías dedicadas a los artistas Drago Brajak y Antonio Vargas, un homenaje a inmigrantes de la comunidad y la premiación del concurso literario “Travesía Imaginaria: Historias de Inmigrantes”, destinado a estudiantes de 7° grado de todo el departamento.

Durante el acto, el delegado de Bowen, Luis Gergeluk, destacó el valor de las distintas colectividades que forman parte de la identidad local. “Bowen siempre es tierra de inmigrantes y se forjó por inmigrantes”, expresó, y agregó que “22 comunidades hicieron de este desierto una de las áreas productivas más importantes de la provincia”.

En esa línea, puso en valor el aporte de las primeras familias que se instalaron en la zona: “el legado del trabajo y de la agricultura, sin duda, es el legado de los inmigrantes”.

*Reconocimiento a quienes construyeron la comunidad*

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de diplomas y distinciones a inmigrantes que eligieron General Alvear para desarrollar sus vidas y contribuir al crecimiento de la región. Fueron distinguidos Antonio Martínez, Francisca Manzano Castilla, Agustín Martínez López, Zafony Dubrowsky, Mónica Cecilia Armas Orchez y Silvia Rojas, por sus trayectorias y el aporte realizado en distintos ámbitos de la vida social y productiva.

La ceremonia permitió poner en primer plano las historias de quienes dejaron sus lugares de origen para comenzar una nueva vida en estas tierras, acompañando el crecimiento de Bowen y de General Alvear.