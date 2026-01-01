Incendio destruyó por completo una vivienda en Monte Comán

Alvear

5 de Septiembre - Una vivienda quedó completamente destruida por un incendio ocurrido este sábado por la mañana en Monte Comán.

El siniestro no dejó personas heridas, aunque un inmueble lindero sufrió importantes daños.

El hecho se registró alrededor de las 8:40, en la zona de calle Lima y Ruta Nacional 146, donde por causas que todavía se investigan una vivienda comenzó a arder.

Al arribar el personal policial, las llamas habían tomado gran parte del inmueble y comenzaban a propagarse hacia una propiedad ubicada hacia el este. Los moradores de esta segunda vivienda ya habían logrado salir.

Minutos después llegó al lugar una dotación de Bomberos de la Policía de Mendoza, que trabajó para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras propiedades.

Como consecuencia del incendio, la primera vivienda sufrió pérdidas totales. En tanto, el inmueble lindero registró daños en la estructura del techo y en algunas aberturas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Personal policial y de Bomberos trabaja para determinar las circunstancias y establecer el origen del incendio.