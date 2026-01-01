Una motociclista resultó herida tras ser chocada por una camioneta 

Alvear

3 de Septiembre - Una mujer de 42 años resultó herida este jueves por la tarde tras protagonizar un accidente vial en la intersección de calle Agustín Álvarez y calle G.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30. Según las primeras informaciones, la motociclista circulaba por calle G, de oeste a este, cuando fue colisionada por una camioneta Chevrolet que transitaba por Agustín Álvarez.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue trasladada al hospital local, donde recibió asistencia médica y se le diagnosticaron traumatismos varios.

A ambos conductores se les realizó el correspondiente dosaje de alcohol, que arrojó 0,00 g/l en los dos casos.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y se labran las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.