Bowen puso en marcha la 36° edición del Torneo de la Juventud

Deportes

2 de Septiembre - Con el acto inaugural realizado este martes, comenzó la 36° edición del Torneo de la Juventud que organiza la Escuela N° 4-009 José Hernández de Bowen, una propuesta deportiva que reúne a estudiantes y promueve la participación, la vida saludable y el encuentro entre jóvenes.

Con el acto inaugural realizado este martes, comenzó la 36° edición del Torneo de la Juventud que organiza la Escuela N° 4-009 José Hernández de Bowen, una propuesta deportiva que reúne a estudiantes y promueve la participación, la vida saludable y el encuentro entre jóvenes.

El delegado distrital Luis Gergeluk destacó la continuidad de este tradicional certamen y felicitó a la comunidad educativa por el trabajo realizado. Además, remarcó la importancia del deporte como herramienta de contención y formación para los jóvenes, y señaló que esta actividad marca el inicio de una serie de eventos previstos durante septiembre en el marco de los 114 años de Bowen.

Por su parte, el director de la institución, Rodolfo Torti, valoró el compromiso de docentes, no docentes, alumnos y colaboradores que permiten sostener el torneo desde hace más de tres décadas. En esta edición, además del fútbol, volvieron a incorporarse disciplinas como básquet y vóley, ampliando las oportunidades de participación para los estudiantes.

Las actividades se desarrollarán durante tres jornadas e incluyen una carrera atlética y competencias deportivas en distintos espacios del distrito.