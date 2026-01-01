La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se presentó en San Rafael

Alvear

2 de Septiembre - La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino fue presentada en San Rafael con la participación de autoridades provinciales y municipales, en una acción conjunta destinada a promocionar uno de los principales eventos turísticos y culturales de la región.

La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino fue presentada en San Rafael con la participación de autoridades provinciales y municipales, en una acción conjunta destinada a promocionar uno de los principales eventos turísticos y culturales de la región.

La celebración se realizará el próximo 26 de septiembre en General Alvear y reunirá a productores cerveceros, propuestas gastronómicas y una destacada grilla artística integrada por León Gieco, Cruzando el Charco, La Franela, Vándalos Chinos, Yami Safdie, Topa y bandas de Mendoza y del sur provincial.

Durante la presentación se destacó el impacto turístico y económico que genera el evento para General Alvear y todo el sur mendocino, con un importante movimiento en los sectores de hotelería, gastronomía y comercio. Además, se remarcó el buen nivel de reservas y consultas de visitantes interesados en asistir a la propuesta.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Ticketek. En General Alvear también están disponibles de forma presencial en el Cine Teatro Antonio Lafalla y en el Informador Turístico del Kilómetro Cero, mientras que en San Rafael se pueden conseguir en Vinilo Group, ubicado en Dean Funes 50. Los niños de hasta 5 años ingresarán sin cargo y los menores de entre 6 y 12 años contarán con una tarifa especial.