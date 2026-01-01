Deportes

Fin de semana con pruebas libres de Categorías Tradicionales en el "Victor García"

2 de Septiembre - El director de Deportes, Alberto Gómez, invitó a participar este sábado de las pruebas libres de Tradicionales que se desarrollarán en el circuito del Autódromo Víctor García. El predio abrirá sus puertas a las 13:30 y la actividad comenzará a las 14:00, con entrada libre y gratuita para el público.