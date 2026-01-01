Arranca una nueva etapa de la Liga Municipal de Básquet

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2 de Septiembre - El subdirector de Deportes, Néstor Sánchez, anunció el inicio del segundo torneo de la Liga Municipal de Básquet, una competencia que reúne a equipos de General Alvear y también de San Rafael, con partidos que se desarrollarán en distintos puntos del departamento.

El subdirector de Deportes, Néstor Sánchez, anunció el inicio del segundo torneo de la Liga Municipal de Básquet, una competencia que reúne a equipos de General Alvear y también de San Rafael, con partidos que se desarrollarán en distintos puntos del departamento.

La organización está a cargo de la Agrupación de Maxibásquet Femenino, que trabaja junto a la Dirección de Deportes en la logística y seguimiento de la competencia. Por su parte, Mariana Fernández detalló que participarán las categorías U13, U15, U17, Primera y Maxi, además de encuentros para Premini, Mini, Mosquitos, U9 y U11.

La primera fecha comienza este miércoles en el Polideportivo y continuará durante la semana en Ferro, Bowen y Pacífico. Además, se incorporó un nuevo sistema de gestión que permitirá consultar la programación, estadísticas y tablas de posiciones a través de un portal público.