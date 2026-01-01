AJEDREZ: León Pimentel, Campeón del 2º torneo de la Liga Infantil en un final apasionante

Wednesday, 2 De September De 2026
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El torneo se disputó el pasado miércoles en instalaciones del Polideportivo "Deportistas Alvearenses" pero por la inusual cantidad de jugadores que igualaron en el primer lugar con 4 puntos, se definió en un parejo cuadrangular que se llevó a cabo este lunes por la noche.
Campeón invicto resultó León Pimentel, de la Escuela Carlos María, que ganó las 3 partidas disputadas, mostrando un gran nivel.
En segundo lugar finalizó Jonatan Mattus, también de la ECMA, de gran actuación.
Al tercer lugar lo ocupó el ex Campeón Provincial, Román Alfano, de la Escuela Municipal.
La cuarta colocación, quedó en manos de otra de las grandes promesas del ajedrez alvearense, León Don Picco, de la Escuela Constancio C. Vigil.
El certamen, fue el segundo de los cuatro torneos que componen la Liga, organizada en conjunto por la Dirección de Educación, la Dirección de Deportes, y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, y también distinguió a los mejores de cada categoría.
Damas:
1º Mía Sánchez (Esc. Constancio C. Vigil)
2º Angelina Massini (Esc. M. Azcuénaga)
Sub 8:
1º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás)
2º José Maestra (Colegio Santo Tomás)
3º Julián Jeréz (Esc. Carlos María)
Sub 10
1º Faustino Barrera (Esc. Carlos María)
Sub 12
1º Juan Durán (Colegio Santo Tomás)
2º Nicolás Blanco (Colegio San Martín)
3º Ulises González (Esc. Municipal)
Sub 14
1º Santino Martinelli (Esc. Carlos María)
2º Mateo Romero (Colegio San Cayetano).
3º Francisco González (Colegio San Cayetano).