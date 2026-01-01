Achetoni también se despidió en Redes de la Dirección de Cultura

Alvear

1 de Septiembre - La Profesora de Teatro que dirigió la Dirección de Cultura del departamento desde el comienzo de la gestión Molero, decidió dar un paso al costado, y en redes, realizó un balance de lo realizado.

El Balance de María Delia Achetoni en sus redes:

Hoy me toca despedirme de la Dirección de Cultura.

Y no es fácil poner en palabras todo lo que significa cerrar esta etapa.

Cuando asumí, me tomé muy en serio el compromiso de gestionar la cultura que enorme responsabilidad: trabajar por nuestra gente, por nuestros artistas.

Trabajar para que la cultura de General Alvear tuviera movimiento, identidad y un lugar cada vez más importante.

¿Fui feliz?

Sí.

¿Se hicieron muchas cosas?

Puff… ¡muchísimas!

Arte en la Plaza. La edición de 8 libros de escritores alvearenses. Carnaval. Un teatro abierto a toda la comunidad. El Museo Juan Bautista Vairoleto. Una miniserie documental animada sobre la historia de General Alvear. Festival de Tango. Cantor Cuyano. Noche de los Museos. Reconocimientos a nuestros artistas. Conciertos para las escuelas. Presentaciones de libros. Encuentros. Festivales.

Cada una de estas cosas llevó trabajo, gestión, compromiso, horas y, sobre todo, amor por lo que hacemos.

Hoy miro hacia atrás y siento orgullo.

Orgullo de haberme animado a soñar.

Orgullo de haber convertido muchas de esas ideas en realidad.

Orgullo de haber abierto puertas y generado espacios.

Orgullo de haber acercado la cultura a nuestra comunidad.

Me voy tranquila.

Me voy sabiendo que dejé todo lo que tenía para dar.

Quedaron proyectos por hacer, ideas por concretar y caminos por recorrer. Porque la cultura nunca termina: siempre está viva, siempre se transforma y siempre nos invita a crear algo nuevo.

Y me voy dejando algo que para mí vale muchísimo: un gran equipo.

Personas que estuvieron, que acompañaron, que propusieron, que se animaron a cada idea, a cada desafío y a cada locura.

A cada uno de ellos: gracias.

Y gracias también a cada artista.

Hoy dejo un cargo, pero no dejo la cultura.

La cultura es parte de mí, de mi historia y de todo lo que soy.

Me voy con la frente en alto, el corazón lleno y la satisfacción de haberlo dado todo.

Y si algo aprendí en este camino es que vale la pena soñar, porque

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