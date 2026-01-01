Molero reunió a productores y avanzó en una propuesta para sostener la lucha antigranizo

Alvear

1 de Septiembre - El intendente Alejandro Molero, reunió este martes por la mañana a una veintena de productores en la sala de reuniones de la Intendencia para abordar distintos temas vinculados con la actividad agrícola y, principalmente, analizar alternativas para sostener la lucha antigranizo en el Oasis Sur.

La convocatoria se realizó en el marco de las gestiones que el jefe comunal viene impulsando para encontrar una opción que permita recuperar el sistema de mitigación y garantizar su continuidad.

Durante el encuentro, Molero mantuvo además una comunicación telefónica con el gobernador Alfredo Cornejo y los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quienes formalizaron al municipio la propuesta de que General Alvear y San Rafael puedan adquirir una aeronave cada uno.

De acuerdo con lo explicado por el intendente, la Provincia aportaría el sistema de radares y los polvorines habilitados, además de facilitar la adquisición de la pirotecnia. La alternativa contempla un esquema de financiamiento, los detalles serán enviados formalmente en las próximas horas.

“Necesitábamos darnos un ámbito de diálogo, no solamente para acercar algunas ideas y propuestas, sino especialmente para abordar temas fundamentales que hoy están siendo discutidos en distintos ámbitos y que, como intendente, tenía la necesidad de convocarlos para hablar de estos temas”, señaló Molero.

El jefe comunal remarcó que la adquisición de una aeronave permitiría atender la próxima temporada, pero también constituiría una herramienta para proyectar la continuidad del sistema en el sur provincial.

“Creemos conveniente la adquisición de las aeronaves por los departamentos del sur. A partir de ahí no está resuelto la totalidad del problema, porque tenemos que trabajar con los productores y con las distintas organizaciones de nuestro departamento en el financiamiento que necesita la campaña de lucha antigranizo”, explicó.

En ese sentido, Molero planteó que la compra de los aviones representa solamente una parte de los recursos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento el operativo.

“Con la adquisición de los aviones, los radares y el polvorín no termina la historia. Después hay que ponerle combustible, pagar los pilotos y comprar pirotecnia. Creo que los municipios lo podemos hacer y que es fundamental que avancemos en este sentido”, afirmó.

Para que la propuesta pueda avanzar, el intendente consideró fundamental el acompañamiento de San Rafael, debido a que en ese departamento se encuentra el aeroclub desde donde opera el sistema y una parte importante de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

“En este caso, una pata fundamental y excluyente para que esto se logre es nuestro vecino departamento de San Rafael”, sostuvo Molero, quien señaló que ya hubo conversaciones con representantes de ese municipio para acercar la iniciativa.

“Manifestado esto por parte de nosotros, el sí de General Alvear está. Hay que esperar la respuesta y el acompañamiento por parte del municipio de San Rafael”, agregó.

El intendente indicó además que mantuvo diálogo con el diputado Germán Gómez, a quien transmitió la propuesta para que sea analizada junto al municipio sanrafaelino.

Durante la reunión también se abordaron aspectos relacionados con el Fondo Compensador Agrícola. Molero explicó a los productores las condiciones de adhesión y planteó la necesidad de fortalecer los controles para evitar que propiedades que llevan años improductivas puedan afectar el funcionamiento de la herramienta.

“Hemos podido llevarles a los productores la tranquilidad de que todos vamos a estar comprendidos en el seguro agrícola y que vamos a hacer en conjunto un control sobre aquellas fincas que tienen 15 o 20 años de abandono y que son incluidas dentro del seguro. En conjunto tenemos que cuidarnos, protegernos y no perder una herramienta tan importante para la producción”, sostuvo.

Pilar Crespillo, una de las agricultoras que participó del encuentro, destacó la posibilidad de mantener un diálogo directo con el municipio y llevar la propuesta a los productores.

“Siempre que hay diálogo, la conclusión ya empieza bien. Nosotros nos vamos con lo que nos ha propuesto el señor intendente y lo vamos a comunicar a las bases para conocer qué opinan”, expresó.

Respecto de la lucha antigranizo, Crespillo afirmó: “tener la posibilidad de que este año vuelva a estar en funcionamiento es muy bueno. Lo hemos reclamado tantísimo que tenemos que afirmarlo, apoyarlo y darle continuidad. Es un sistema de mitigación y no podemos estar ausentes de ella, sobre todo en el sur de la provincia”.

Por su parte, el productor Juan Carlos García también manifestó su conformidad con lo tratado y destacó el impacto que tiene la protección contra el granizo para toda la comunidad.

“Realmente estamos conformes con la reunión con Alejandro. Lo vamos a comunicar al grupo de productores y, de no tener lucha antigranizo, ahora tenemos la posibilidad de que se pueda llegar a lograr”, señaló.